Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Akşam Postası / 28 Temmuz 2017

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın beşinci gününde mahkeme ara kararını açıklayacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...