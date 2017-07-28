29 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın beşinci gününde mahkeme ara kararını açıkladı.
Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın 5 milyon lira değerinde makam aracı aldığın iddialarına yanıt verdi.
Cem Küçük’ün Cumhuriyet davasında ara kararın açıklanacağı duruşmadan bir gün önceki yazısındaki ceza ve tahliye ‘öngörüleri’, savcının mütalaasıyla neredeyse birebir örtüştü.
Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın beşinci gününde mahkeme ara kararını açıklayacak.
Cumhuriyet davasında mütalaasını sunan savcı, gazeteci Ahmet Şık hakkında savunması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.