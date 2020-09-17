29 sanatçıdan, hayatını kaybeden arkadaşları için anma albümü

29 sanatçı, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Hedonistic Noise vokali Orçun Özdemir’in anısına, grubun tüm şarkılarını kapsayan ‘REDDİYE: A Tribute to Hedonistic Noise!’ isimli bir anma albümü hazırladı.

2016’dan bu yana dört tane albüm yayınlayan Hedonistic Noise, depresif ve öfkeli garage punk sesleri ve topluma dair birçok şeyi reddeden eleştirel şarkı sözleriyle, Türkiye’nin yeraltı ve alternatif sahnelerinde özel bir yere sahip.

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Albümü yayımlayan, multidisipliner bir D.I.Y hareketi olan ‘Mevzu Records’, albümün açıklaması olarak şunları yazdı: “29 grup, dört farklı albüm, 30 şarkı ve işte REDDİYE: A Tribute to Hedonistic Noise! Geride bıraktığımız Haziran ayında ansızın kaybettiğimiz yakın arkadaşımız, aşkımız, bir tanemiz, çiçeğimiz, “İbnü-l Damar” Orçun Özdemir’in anısına 30 farklı grup ve projenin bir araya gelerek, Hedonistic Noise’un 2016-2020 yılları arasında ürettiği dört farklı albümden oluşan diskografisinde yer alan şarkıların tamamını yorumladığı tribute albüm şimdi yayında. Orçun’un sahneye bıraktığı tüm hatırası, her zaman hatırlanacak büyük bir özlem ve acıyla birlikte yoğurulmuş bu albümle birlikte yaşamaya devam edecek.’’

Albümü Spotify ve Youtube üzerinden dinleyebilirsiniz.