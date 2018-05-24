29 Mayıs’ta açılıyor: Karaköy’de on yıl önce batan iskele yerine yerleştirildi

Yaklaşık 10 yıl önce batan Karaköy İskelesi yerine Tuzla Tersanesi’nde yapılan akıllı yüzer iskele, Karaköy’deki yerine yerleştirildi. Montaj işleminin ardından iskele 29 Mayıs’ta kullanıma açılacak.

Karaköy’de bulunan ve 22 Kasım 2008 tarihinde yaşanan aşırı lodos nedeniyle su alarak batan Karaköy İskelesi’nin yerine yapılan akıllı yüzer iskele yerine yerleştirildi. Saat 02:30’da başlayan çalışmalar saat 05:00’a kadar devam etti. Tuzla’da yapıldıktan sonra Haliç Tersanesi’ne çekilen yüzer iskele, dört römorkör tarafından tersaneden çekilerek Karaköy’e getirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, tamamen yerli üretimle inşa edilen iskele 29 Mayıs’tan itibaren kullanıma açılacak.

2 bin 236 metrekare alan kapsayan ve deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele, 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde ve 3.5 metre yüksekliğinde.

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Ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre olan iskele yaklaşık 2 bin ton ağırlığında. İskele, sancak ve deniz tarafındaki alınlık tarafından aynı anda üç vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek.