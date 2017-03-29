29 Mart 2017

SON HABERLER
Halkbank genel müdür yardımcısı ABD’de ‘Sarraf’la işbirlikçilik’ten tutuklandı
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ABD’de tutuklandı.
Britanya parlamentosunun darbe raporu: Gülen Cemaati dışında üç grup daha var
Hürriyet yazarı Sedat Ergin, darbe girişimine dair yeterli bilgiye sahip olmasalar da Gülen Cemaati’nin topyekun darbeden sorumlu olamayacağını savunan raporunda, dört gruba dikkat çekildiğini yazdı.
Financial Times: ‘Evet’ demek rahat ama ‘Hayır’ derseniz başınız belaya girer
Britanya’nın köklü gazetelerinden Financial Times, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumuna giderken Türkiye’de basına yönelik baskının daha da arttığını yazdı.
AKP genel merkezine gelen son anket: Üç büyük ilde ‘Hayır’ önde
Hürriyet yazarı Murat Yetkin, AKP genel merkezine gelen son anketin sonuçlarını paylaştı.
AA muhabirinden Şık ihbarı: Teröre destek veriyor, Allah rızası için Twitter’ını inceleyin
Anadolu Ajansı muhabiri K.K.’nın, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık’ı Twitter mesajlarından ötürü 2015 yılının kasım ayında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne “Allah rızası için inceleyin” diye ihbar ettiği ortaya çıktı.