29 Mart 2017

Anadolu Ajansı muhabiri K.K.’nın, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık’ı Twitter mesajlarından ötürü 2015 yılının kasım ayında Başbakanlık İletişim Merkezi’ne “Allah rızası için inceleyin” diye ihbar ettiği ortaya çıktı.