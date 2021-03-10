29 ilaç geri ödeme listesine eklendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 29 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Yazılı açıklama yayınlayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan 29 ilaçtan 24’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

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Bakan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bedelini ödediği ilaç sayısının 9 bin 37’ye ulaştığı kaydetti.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların dağılımları şöyle:

Bir pıhtılaşma önleyici ilaç, dört demans ilacı, iki enteral beslenme ürünü, bir hipertansiyon ilacı, iki immünglobulin, bir kas gevşetici, bir göz merhemi, iki gargara, iki psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, altı antibiyotik, iki soğuk algınlığı ilacı, iki astım ilacı, bir tıbbi mama, iki vitamin.