29 Haziran 2017

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‘Adalet Yürüyüşü’ne katılım büyüyor: Drone 15-16 bin kişiyi görüntüledi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15’inci gününe giren ‘Adalet Yürüyüşü’nün dünkü etabına jandarmanın kullandığı drone göre 15-16 bin kişinin katıldığı öğrenildi.
Almanya’nın başbakan adayı Schulz’dan Erdoğan’a veto: Etkinlik düzenlemesin
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, ülkeye gelecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etkinlik düzenlemesini ‘veto’ etti.
Kılıçdaroğlu duyurdu: ‘Evet’ cephesinin dörtte üçü yürüyüşü destekliyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’ne referandumda ‘Evet’ oyu verenlerin dörtte üçünün hoşgörüyle baktığını, bunun da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı rahatsız ettiğini söyledi.
İSPARK’ta usulsüzlük: Çalışanlar fişleri silip parayı zimmetine geçirmiş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) otopark şirketi İSPARK’ta usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.
Yasa çare olamıyor: Çanakkale’deki zeytinliklere en büyük tehdit kaçak siteler
Çanakkale’den Edremit körfezi sahillerine dek uzanan zeytinliklerin kaçak site inşaatları nedeniyle tehdit altında olduğu bildirildi.