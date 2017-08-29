29 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendi partisinde ‘metal yorgunluğu’ olduğuna ilişkin yorumuna, AKP’nin Erdoğan’ın ‘siyasi tutsağı’ olduğu yorumunu yaptı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lılar, durdurdukları otomobildeki Ramazan Mula isimli vatandaşı ağaca bağlayıp öldürürken, aracını da ateşe verdi.
ABD’nin Teksas eyaletini etkisine alan Harvey kasırgasının ülkeye 100 milyar dolara mal olabileceği bildirildi.
Diyarbakır’da KHK’yla ihraç edilip daha sonra görevlerine dönen öğretmenlerden 264’ünün il dışına tayin edilmesi Eğitim-Sen’i kızdırdı.
Eski MHP’li vekil Meral Akşener’ni yeni partisinin adının ‘büyük ihtimalle’ Merkez Demokrat Parti olacağı açıklandı.