28 yıl önce verdiği sözü tuttu, lotodan kazandığı büyük ikramiyeyi arkadaşıyla paylaştı

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan iki arkadaş, 1992 yılında birbirlerine, “Bir gün birimiz lotodan ikramiye kazanırsak paylaşacağız” diye söz verdi. 28 yıl sonra biri ikramiye kazandı ve sözünü tuttu.

Fotoğraf: ABC

Bir gün lotodan para kazanmanın hayalini kuran Thomas Cook ve Joseph Feeney, yıllar önce birbirlerine söz verip el sıkıştı.

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Cook, haziran ayında bir benzin istasyonunda oynadığı kuponla 22 milyon dolar (150.66 milyon lira) kazandı.

“Kahvaltı ediyordum ve birden numaraların benim kuponumla örtüştüğünü gördüm. Önce şaşırdım sonra şaşkınlık yerini sevince bıraktı” diyen Cok hemen Feeney’i arayıp haber verdi.

Feeney’i ikramiyeyi kazandığına inandırmakta zorlanan Cook, “Önce şaka yapıyorum sandı” dedi ve yıllardır her hafta loto oynadıklarını anlattı.

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“Sözüm söz elbette tutacağım” diyen Cook ve Feeney tek seferde nakit alma seçeneğini tercih edince kurallar gereği ikramiye 16.7 milyon dolara (114.37 milyon lira) düştü.

Cook ve Feeney, çeki almaya eşleriyle birlikte gitti.