28 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
ABD, Türkiye’den ‘olağanüstü hal yönetimi altında keyfi olarak tutuklandıklarına inandıkları gazetecileri serbest bırakmasını’ talep etti.
Ankara Başsavcılığı’nın ‘FETÖ’nün emniyetteki yapılanması’na yönelik soruşturmasında ifadesi alınan ‘Kartal’ kod adlı gizli tanık, PKK lideri Abdllah Öcalan’ın doktorunun ‘FETÖ’cü olduğunu iddia etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘FETÖ’yle mücadele konusunda asıl isimler yerinde ‘sıradan isimler’in üzerine gidildiği yönünde şikayetlerin bulunduğunu söyledi.
İstanbul’da dolu ve sağanak yağışının etkili olduğu sırada Lefkoşa-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağının kokpit camı, İstanbul semalarındayken dolu isabet etmesi sonucu çatladı.
Britanya’nın saygın gazetelerinden Times, Cumhuriyet davasında yargılanan, dokuz aydır tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık’ın savunmasına yer verirken, sert diline de dikkat çekti.