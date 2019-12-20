62 yıl beş ay hapis cezası bulunan yedi çocuk annesi firari yakalandı

Kayseri’de, 28 suç dosyasından 62 yıl beş ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, üç yıldır aranan cezaevi firarisi, yedi çocuk annesi Pınar Ç. (31) yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’, ‘mala zarar verme’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 28 ayrı suç dosyası bulunan cezaevi Pınar Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Pınar Ç.’nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde bulunan evde kaldığını tespit edildi.
Eve baskın düzenleyen ekipler, yatak odasındaki kapının arkasına saklanan Pınar Ç.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Pınar Ç., emniyetteki işlemlerin ardından kucağındaki iki yaşındaki erkek bebeğiyle Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.