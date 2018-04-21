28 Şubat’ın sivil ayağı için düğmeye basıldı: Kapsamlı operasyon hazırlığı

Yargının 28 Şubat sürecine ilişkin ‘darbe’ kararının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sürecin sivil ayağına dair soruşturma dosyasını yeniden açtı.

Üniversiteler, iş insanları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı olmak üzere değişik kesimleri kapsayacak geniş bir soruşturma başlatan savcılık, kuvvet şüphe oluşan için isimler için operasyon emri verdi.

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103 sanığın yargılandığı ’28 Şubat davası’nın 13 Nisan’daki karar duruşmasında, 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası, 68 sanık hakkındaysa beraat kararı verilmişti. Dört kişinin davasıysa ölüm nedeniyle düşmüştü. Savcı, 28 Şubat’ın darbe girişimi değil tüm unsurlarıyla gerçekleşmiş ve hükümeti devirmiş bir darbe olduğunu dile getirmişti. Sanıklar Necmettin Erbakan hükümetini darbe yoluyla devirmekle suçlanıyordu.

Sanıklar arasında dönemin (1997) Genelkurmay başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı Orgeneral Çevik Bir başta olmak üzere Genelkurmay’ın sıralı komutanları bulunuyor. Dönemin YÖK başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz de ömür boyu hapsi istenenler arasındaydı.

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Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre 28 Şubat sürecine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada geçen hafta, eski genelkurmay başkanı emekli İsmail Hakkı Karadayı ve eski genelkurmay 2’nci başkanı emekli Çevik Bir ile dönemin YÖK başkanı Kemal Gürüz’ün de aralarında bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasına ilişkin kararın ardından kritik bir adım attı. Başsavcı Yüksel Kocaman’ın talimatıyla, daha önce sürüncemede bırakılan 28 Şubat’ın sivil ayağına ilişkin soruşturma dosyası raftan indirildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli bir savcı, soruşturma dosyasını yeniden açtı.

Savcılık, dönemin medya, yargı, sendika ve meslek kuruluşu temsilcilerini kapsayan geniş bir inceleme başlattı. Soruşturmada, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç tarihi kabul ettiği eski başbakan Necmettin Erbakan’ın istifa ettiği 18 Haziran 1997 esas alınacak.

Buna göre, 28 Şubat’a giden süreçte 18 Haziran 1997’ye kadar olan dönemde rol aldığı saptanan sivil isimler soruşturulacak. Ankara Emniyeti’ne 28 Şubat MGK’sı ve Erbakan hükümetinin istifasıyla sonuçlanan süreçte rol aldığı belirlenen sivil isimlerin tespiti için talimatlar yazıldı.

Soruşturma altı ayaklı

“28 Şubat sürecinde bir kısım sivil toplum kuruluşunu, basın-yayın kuruluşlarını, üniversite görevlilerini, sermaye çevrelerini, bürokrasiyi, ‘silahsız kuvvetler’ diye görevlendirip ‘Bu defa işi (darbeyi) silahsız kuvvetler halletsin’ emri vererek, belirlenemeyen emirleri, hükümete dayatıp demokrasiye balans ayarı yaptırılarak, halkın seçtiği hükümet istifa ettirilerek, ‘postmodern darbe’ gerçekleştirilmiş ve 18 Haziran 1997’de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti düşürülerek, asker-sivil işbirlikçiler eliyle darbe gerçekleştirilmiştir.

Şüphelilerin 28 Şubat sürecinde 18 Haziran 1997 tarihine kadarki, cuntacı unsurların emirleri doğrultusunda hükümetin düşürülmesini sağlayan eylemlerinin ve tüm davranışlarının, yazılı-görsel, resmi-özel belgelerle tespiti ile hazırlanacak evrakın ivedilikle başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur.”

Soruşturmanın; ‘üniversiteler, provokatörler ve sivil kişiler, iş insanları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı’ olmak üzere altı ayaklı olarak yürütüldüğü öğrenildi. Emniyete gönderilen talimatta, bunlardan herhangi birinde 28 Şubat sürecinde aktif olarak rol üstlendiğine dair tespitler bulunan bazı isimlerin de araştırılmasının istendiği belirtildi. Başsavcılığın, emniyetten gelecek yanıtlara göre soruşturmasını derinleştireceği ve operasyon düğmesine basacağı aktarıldı.