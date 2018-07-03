28 Şubat davasının gerekçeli kararı açıklandı

28 Şubat davasının gerekçeli kararında “REFAHYOL hükümetinin istifasıyla sanıkların eylemleri arasında nedensellik bağı bulunduğu” belirtildi.

AA’nın haberine göre açıklanan gerekçeli kararda, “Dava konusu olayda, hükümeti cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme eylemini gerçekleştirmek üzere, bir kısım sanıkların önceden gizlice ittifak etmiş oldukları anlaşılmaktadır” denildi.

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Gerekçeli kararda, İç Hizmet Kanununun 35’inci maddesinin TSK’ya askeri müdahale ve demokratik düzeni ortadan kaldırma yetkisi vermediği vurgulandı.

Davanın gerekçeli kararında, ‘Genelkurmay Başkanı (İsmail Hakkı) Karadayı’nın hükümetin düşürülmesi suçuna iştiraki konusunda tam bir vicdani kanaate varıldığı’ belirtildi.

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103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında, 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası, 68 sanık hakkındaysa beraat kararı verilmiş, dört kişinin davasıysa ölüm nedeniyle düşmüştü.

Sanıklar arasında dönemin (1997) Genelkurmay başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı Orgeneral Çevik Bir başta olmak üzere Genelkurmay’ın sıralı komutanları bulunuyor. Dönemin YÖK başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz de ömür boyu hapsi istenenler arasındaydı.

İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 68 sanık hakkında beraat kararı verilmişti.

Doğan, Bir ve Karadayı’nın yanısıra Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve İlhan Kılıç’a verilen ağırlaştırılmış müebbet cezaları müebbete çevrilmişti.

Yargılama sırasında vefat eden Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç’ın davası düşürülmüştü.

Müebbet hapis cezası alan ve karar kesinleşinceye kadar tutuklanmayacak 21 isim için mahkeme, yaş ve sağlık durumlarını da dikkate alarak yurt dışına çıkma yasağı ve imza karşılığında adli kontrol uygulanması kararı vermişti.

Müebbet hapis cezası alan 21 isim: “Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar, Yıldırım Türkeri.”