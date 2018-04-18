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Yaramazlara biraz batar!

28 Şubat davasında müebbet alan Karadayı’dan adli kontrole itiraz

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Beş yıl süren 28 Şubat davasında müebbet cezası alan dönemin Genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı, adli kontrol kararına itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

Hüküm giyen Karadayı ve 20 sanık, hüküm kesinleşinceye kadar tutuklanmayacak. Ancak bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir karakola giderek imza atma şartı getirildi.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Karadayı’nın avukatı Erol Aras, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak adli kontrolün kaldırılmasını istedi.

Dilekçede, Karadayı’nın 87 yaşında olduğu, kanser ameliyatı geçirdiği, ağır kanser hastası bulgularına sahip olduğu ve büyük yürüme zorlukları çektiği ifade edildi.

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Aras şu taleplerde bulundu: “Eğer adli kontrol tedbirlerinin tamamının kaldırılması sayın mahkemece düşünülmüyor ise aylık imza atma zorunluluğunun kaldırılması ya da üç ay gibi daha uzun bir süreye uzatılmasına karar verilmesini vekil olarak arz ve talep ederim.” 

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