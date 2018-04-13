28 Şubat davası: Karadayı, Bir, Doğan ve Özkasnak’a müebbet

103 sanığın yargılandığı ’28 Şubat davası’nda, 21 sanık hakkında müebbet hapis cezası, 68 sanık hakkındaysa beraat kararı verildi. Dört kişinin davasıysa ölüm nedeniyle düştü.

Savcı, 28 Şubat’ın darbe girişimi değil tüm unsurlarıyla gerçekleşmiş ve hükümeti devirmiş bir darbe olduğunu dile getirmişti. Sanıklar Necmettin Erbakan hükümetini darbe yoluyla devirmekle suçlanıyordu.

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Sanıklar arasında dönemin (1997) Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay 2’nci başkanı Orgeneral Çevik Bir başta olmak üzere Genelkurmay’ın sıralı komutanları bulunuyor. Dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz de ömür boyu hapsi istenenler arasındaydı.

Karar oybirliğiyle alındı.

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İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 68 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, İlhan Kılıç ve İsmail Hakkı Karadayı’na verilen ağırlaştırılmış müebbet cezaları müebbete çevrildi.

Yargılama sırasında vefat eden Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç’ın davası düşürüldü.

Müebbet hapis cezası alan ve karar kesinleşinceye kadar tutuklanmayacak 21 isim için mahkeme, yaşları, sağlık durumları da dikkate alınarak haklarında yurt dışına çıkma yasağı ve imza karşılığında adli kontrol uygulanması kararı verdi.

Müebbet hapis cezası alan 21 isim: “Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar, Yıldırım Türkeri.”