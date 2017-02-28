28 Şubat 2017

SON HABERLER
İki haftadır gözaltında tutulan Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
14 gündür gözaltında tutulan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Yücel’in tutuklanması yönünde karar verdi.
BM genel sekreteri ‘popülizme’ çattı: İnsan haklarını yok saymak hastalık gibi yayıldı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son dönemde dünyada artan ‘popülist’ siyaseti, “İnsan haklarını yok saymak çarpık popülizm fenomeniyle beraber hastalık gibi yayıldı” sözleriyle eleştirdi.
AP, ‘mülteci akınına’ çareyi buldu: Afrika’ya milyar avroluk ‘Marshall yardımı’
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa’ya devam eden mülteci akınını sona erdirmek için Afrika’ya ‘Marshall yardımı’ yapılmasını önerdi.
Trump’ın derdi ‘savunma’: Askeri harcamalara 54 milyar dolarlık artış istedi
ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yılın bütçesi için savunmaya 54 milyar dolarlık bir artış istedi.
Yunan gazetesinin iddiası: Hükümet, Ankara’yla iki yıl sürecek gerilime hazırlanıyor
Yunanistan’da yayın yapan Katimerini gazetesi, Atina hükümetinin Türkiye’yle iki yıl sürebilecek askeri, siyasi ve ekonomik gerilime hazırlandığını kaleme aldı.