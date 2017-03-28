28 Mart 2017

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Alman makamlarından MİT’in verdiği listedeki Türklere uyarı: Takip ediliyorsunuz
Alman basını, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gülen yapılanması ile bağlantı içinde olduğu iddia edilen Türklerin isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturduğu öne sürüldü.
‘Hayır’ fotoğrafıyla işinden olan üniversite kantini çalışanı: İşsiz de kalsam ‘Hayır’
‘Hayır’ çıkartmasıyla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyaya koyunca işten atılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi çalışanı,Zeynep Gürler, “İşsiz de kalsam ‘Hayır’” dedi.
Niğde’deki IŞİD saldırısına ilişkin gerekçeli karar: Hilafet devleti kurmaya çalıştılar
Niğde’de bir polis, bir jandarma ve bir yurttaşın öldürüldüğü saldırıya ilişkin gerekçeli kararda, üç IŞİD üyesinin İstanbul’da dünya çapında ses getirecek bir eylem peşinde olduğu belirtildi. 10’ar kez müebbet hapis cezası verilen IŞİD’lilerin ‘vahim silahlarla saldırı suretiyle Türkiye’de anayasal düzeni değiştirmeye ve hilafet devleti kurmaya çalıştıkları’ vurgulandı.
Erdoğan’dan Bild’in haberine tepki: Atatürk de bu düzenlemeye ‘Evet’ derdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet İnönü’yle geçinemediğini savunarak, “Atatürk kalksa bu düzenlemeye kendisi de böyle yaşadığı için ‘Evet’ derdi” diye konuştu.
Referandumda ‘Hayır’ çıkma ihtimali var mı?
Türkiye’yi uzun yıllardan beri çok yakından izleyen Batılı bir yetkiliye göre başlıktaki soru “Putin’in seçimleri kaybetme ihtimali var mı?” sorusundan farklı değil. Her ikisinin de cevabı belli. Yani, “Yok.”