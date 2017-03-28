Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

28 Mart 2017

SON HABERLER

Niğde’deki IŞİD saldırısına ilişkin gerekçeli karar: Hilafet devleti kurmaya çalıştılar

Niğde’de bir polis, bir jandarma ve bir yurttaşın öldürüldüğü saldırıya ilişkin gerekçeli kararda, üç IŞİD üyesinin İstanbul’da dünya çapında ses getirecek bir eylem peşinde olduğu belirtildi. 10’ar kez müebbet hapis cezası verilen IŞİD’lilerin ‘vahim silahlarla saldırı suretiyle Türkiye’de anayasal düzeni değiştirmeye ve hilafet devleti kurmaya çalıştıkları’ vurgulandı.

Referandumda ‘Hayır’ çıkma ihtimali var mı?

Türkiye’yi uzun yıllardan beri çok yakından izleyen Batılı bir yetkiliye göre başlıktaki soru “Putin’in seçimleri kaybetme ihtimali var mı?” sorusundan farklı değil. Her ikisinin de cevabı belli. Yani, “Yok.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...