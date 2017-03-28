28 Mart 2017

Niğde’de bir polis, bir jandarma ve bir yurttaşın öldürüldüğü saldırıya ilişkin gerekçeli kararda, üç IŞİD üyesinin İstanbul’da dünya çapında ses getirecek bir eylem peşinde olduğu belirtildi. 10’ar kez müebbet hapis cezası verilen IŞİD’lilerin ‘vahim silahlarla saldırı suretiyle Türkiye’de anayasal düzeni değiştirmeye ve hilafet devleti kurmaya çalıştıkları’ vurgulandı.