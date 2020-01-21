28 köpek soğukta ölüme terk edildi

Aksaray’da kimliği belirsiz kişilerce 26’sı yavru 28 köpek boş bir arazide soğuğa terk edildi. Aynı bölgede 15 köpeğin öldüğü belirlendi.
Soğuk ve açlıktan bitkin düşen köpekler araçlara alınarak Aksaray Belediyesi hayvan barınağına götürüldü. Aynı bölgede ölü bulunan 15 köpeğin soğuk ve açlıktan ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Barınağa götürülen köpekler veteriner tarafından iç ve dış parazit aşıları yapıldı.
Köpeklerin tedavilerini yapan veteriner Ali Alaboyun, “Aralarında soğuktan kötü etkilenen hayvanlarımız var. Onlara da elimizden geldiği kadar müdahalelerini yapacağız” dedi.
Öte yandan hayvana kötü muameleyi kabahat olmaktan çıkarıp suç sayacak olan yeni hayvan hakları koruma yasa teklifi hala meclis gündemine gelmedi.