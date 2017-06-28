28 Haziran 2017

SON HABERLER
İzinsiz GSM hattı taşınan yurttaşa ‘kişilik haklarını ihlal’den 2 bin 500 lira tazminat
Muğla’nın Bodrum ilçesinde GSM hattının haberi olmadan başka bir operatöre taşınması nedeniyle yargıya giden DSP il başkanı Ali Durna, 2 bin 500 lira tazminat kazandı.
Erdoğan sinyali verdi: Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı operasyon düzenlenebilir
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı bir operasyon düzenlenebileceğini söyledi.
‘Adalet Yürüyüşü’ rotasına gübre döken kamyon şoförüne 3 bin lira ceza
CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ için bugün kamp kurduğu alanın yakınına gübre döken kamyonun şoförüne 3 bin lira ceza kesildi.
‘Nuriye ve Semih ölmesin’ ilanına Alabora ve Dormen de katıldı, Alkaya bakana çıkıştı
Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için iktidara çağrı yapan 111 isme tiyatrocular Mustafa Alabora ve Haldun Dormen de katıldı.
OHAL Komisyonu’ndan ‘haber var’: Önümüzdeki hafta başvurular alınacak
Kağıt üzerinde kurulu olan ancak faaliyete bir türlü geçmeyen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun yol haritasının önümüzdeki hafta Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başvuruların alınmasına başlanacağı öne sürüldü.