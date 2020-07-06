28 haftalık hamileyken Covid-19’a yakalandı; hastalığı yenip üçüzlerini kucağına aldı

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir kadın, Covid-19’a yakalandı, hastalığı yendi ve üçüz bebek dünyaya getirdi.

Fotoğraf: NYPost

Adı ‘Maggie’ olarak açıklanan kadının, 8 Mayıs’ta, 28 haftalık hamileyken gittiği kontrol sırasında yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Beş yaşında bir oğlu olan Maggie tedavi gördü ve hastalığı yendi. Beş testin son ikisi negatif çıktı.

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4 Haziran’da çekilen ultrasonda üçüzlere hamile Maggie’nin bebeklerinden birinin boynuna kordon dolandığı anlaşılınca sezaryen kararı alındı. Isabella saat 16:51’de, Nathaniel saat 16:53’te, Adriel ise saat 16:55’te dünyaya geldi.

Üçüzlerin dünyaya geldiği Houston ketindeki Teksas Kadın Hastanesi, sosyal medya hesabında Maggie ve bebeklerinin fotoğrafını ve şu mesajı paylaştı: “Corona virüsüyle mücadele etti. Hastalığı yenip iyileşti ve bu mükemmel bebekleri dünyaya getirdi. Bir aylık oldular bile. Hepsinin sağlığı gayet iyi.”