Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla bir milli, 1146 halk, 564 üniversite ve 26 bin 415 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 28 bin 126 kütüphane faaliyet gösteriyor.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla bir milli, 1146 halk, 564 üniversite ve 26 bin 415 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 28 bin 126 kütüphane faaliyet gösteriyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldığını açıkladı.
Uluslararası iş çevrelerinin saygın gazetelerinden Financial Times’ta Rus ekonomist Tatyana Orlova imzasıyla yayınlanan makalede, “Türkiye’yi neyin beklediğini tahmin etmek için, Mart 2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Rus ekonomisinin nasıl seyrettiğine bakmamız gerek” dendi.
AK Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır” dedi.
Dünyanın en büyük lüks segment otomobil ve ağır vasıta araç üreticisi Alman Mercedes firması ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları uygulamaya bugün itibarıyla koymasının ardından bu ülkedeki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.
Kayseri’de 2 Ağustos’ta silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin, kardeşi dahil yedi kişinin katili olup 2017’nin şubat ayında cezaevinden tahliye edilen ‘Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar’ın öldürdüğü belirlendi.