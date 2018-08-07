Diken

Yaramazlara biraz batar!

28 bin 126

 

Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla bir milli, 1146 halk, 564 üniversite ve 26 bin 415 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 28 bin 126 kütüphane faaliyet gösteriyor.

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Rus ekonomist: Erdoğan Putin’i örnek alsın

 Uluslararası iş çevrelerinin saygın gazetelerinden Financial Times’ta Rus ekonomist Tatyana Orlova imzasıyla yayınlanan makalede, “Türkiye’yi neyin beklediğini tahmin etmek için, Mart 2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Rus ekonomisinin nasıl seyrettiğine bakmamız gerek” dendi.

AKP’den dolar açıklaması: Er geç durulacak

AK Parti’nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Son dönemlerde finansal piyasalarda yaşanan ve ekonomik temellerle izah edilemeyecek dalgalanmalar er geç durulacaktır” dedi.

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