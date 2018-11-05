279 bin kişi ‘öğrenim ve katkı’ kredilerini ödeyemediği için icralık oldu

279 bin 897 kişinin öğrenim ve katkı kredisini ödeyemediği için icralık olduğu ortaya çıktı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yönelttiği soruya Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü şu yanıtı verdi: “Öğrenim/katkı kredisi alan ve muhtelif yıllarda borçlarını zamanında ödemediği için iki ve üzeri aksama yapan 6183 sayılı Kanun kapsamına giren 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı 279.897 kişi.”

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Son günlerde öğrenim kredileri yüzünden icralık olan birçok üniversite mezunundan kendisine çok sayıda şikayet geldiğini belirten Hakverdi, öğrenim ve katkı kredisi borçlarının silinmesi ve bundan sonra öğrencilere kurum tarafından ‘kredi değil burs’ verilmesine dair kanun teklifini Meclis başkanlığına sunduğunu aktardı.