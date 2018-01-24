İstanbul’da 2017’de metrobüsle yolculuk sayısı 2016’ya göre 22 milyon 419 bin 215 artışla 276 milyon 258 bin 576’ya ulaştı.
2016’da günde ortalama 705 bin 109 olarak kaydedilen metrobüs kullanımı, 2017’de 50 bin artarak 756 bin 872’ye yükseldi.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da 2017’de metrobüsle yolculuk sayısı 2016’ya göre 22 milyon 419 bin 215 artışla 276 milyon 258 bin 576’ya ulaştı.
2016’da günde ortalama 705 bin 109 olarak kaydedilen metrobüs kullanımı, 2017’de 50 bin artarak 756 bin 872’ye yükseldi.
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ beşinci gününde.
Aralarında Zülfü Livaneli, Ece Temelkuran, İhsan Eliaçık, Gülten Kaya, Semih Gümüş, Lale Mansur gibi isimlerin bulunduğu 170’i aşkın isim Zeytin Dalı Harekatı’nın son bulması isteğiyle imzaladıkları mektubu AKP’li vekillere gönderdi.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun randevu vermesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüp “Biz bu ittifakta yokuz” diyeceği öne sürüldü.
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın ‘hukuksuz’, PYD’nin ise ‘işgalci’ olduğunu söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sayın Tayyip Erdoğan, diğer nedenler yanında imamlığa soyunan bu tavrı nedeniyle de Cumhurbaşkanı seçilmeyecektir.”