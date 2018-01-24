İstanbul’da 2017’de metrobüsle yolculuk sayısı 2016’ya göre 22 milyon 419 bin 215 artışla 276 milyon 258 bin 576’ya ulaştı.

2016’da günde ortalama 705 bin 109 olarak kaydedilen metrobüs kullanımı, 2017’de 50 bin artarak 756 bin 872’ye yükseldi.