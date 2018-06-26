Türkiye’de 2011-2017 yıllarında 276 bin 158 Suriyeli bebeğin doğduğu bildirildi.
Yaramazlara biraz batar!
Dünya Kupası grup aşamasında ikinci tur maçları F, G ve H grubunda oynanan maçlarla sona erdi.
FOX TV sunucularından İsmail Küçükkaya, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi ‘gazeteci harcamak’la suçladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin sözlerini sansürlediğini iddia etti.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.
İsrail’in, Şam havalimanına inen bir İran kargo uçağını füzeyle imha etme girişiminde bulunduğu açıklandı.