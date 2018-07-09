Diken

Yaramazlara biraz batar!

275 milyon

 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre uyuşturucu satışının önemli bir kısmı artık internet aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kullanıcı sayısı yaklaşık 275 milyon.

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