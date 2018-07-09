Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre uyuşturucu satışının önemli bir kısmı artık internet aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kullanıcı sayısı yaklaşık 275 milyon.
Yaramazlara biraz batar!
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre uyuşturucu satışının önemli bir kısmı artık internet aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kullanıcı sayısı yaklaşık 275 milyon.
Simge Akdağ, dün akşam Çorlu’da meydana gelen, 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından sonra babasıyla trende bulunan minik kuzeninin bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Gece geç saatlerde minik Arda’nın kazada hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Çorlu’da meydana gelen tren kazasına ilişkin geçici yayın yasağı getirildi.
HDP, Tekirdağ’daki tren kazasından Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demir Yolları yöneticilerini sorumlu tuttu.
Giresun’da PKK’lılarla çıkan çatışmada 24 yaşındaki uzman çavuş Ali Cevizci hayatını kaybetti.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Meclis’te yapacağı yemin törenine parti olarak katılacaklarını ancak ayağa kalkmayacaklarını söyledi.