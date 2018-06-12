27 yıllık kriz çözüldü: Makedonya ‘yeni ismiyle’ NATO ve AB yolunda

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Makedonya ile Yunanistan arasında uzun yıllardır süren isim krizine çözüm bulunduğunu duyurdu. Tsipras, Makedonya’nın ismini değiştirmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Tsipras, 27 yıldır devam eden isim krizine ilişkin Makedonyalı mevkidaşı Zoran Zaev ile bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Bu yeni ismin hem ülke içinde hem de uluslararası alanda geçerli olacağını duyuran Tsipras, “Mutluyum çünkü Yunan tarafının bütün koşullarını karşılayan iyi bir anlaşmaya vardık” diye konuştu.

Makedonya Başbakanı Zaev ise yaptığı açıklamada, ülkenin yeni isminin ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olacağını duyurdu.

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İsim krizi, Makedonya’nın 1991’de Yugoslavya’dan ayrılmasından bu yana iki ülke ilişkilerini olumsuz etkiliyordu. Makedonya ismini ‘eski Yunan mirası’ olarak nitelendiren Yunanistan, ülkenin kuzeyinin de aynı isimle anılmasının komşu ülkenin toprak talep etmesine yol açabileceği endişesi taşıyor ve Makedonya’nın ismini değiştirmesini talep ediyordu.

Eski Yugoslav cumhuriyetinin ismini değiştirmeyi reddetmesi nedeniyle Yunanistan, Makedonya’nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkıyordu.

Üsküp ile Atina’nın Makedonya’nın isminin değişmesi konusunda mutabık kalması NATO ve AB tarafından da memnuniyetle karşılandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu tarihi anlaşmanın ‘yıllar süren sabırlı bir diplomasinin meyvesi olduğunu’ söyledi. Stoltenberg, iki ülke liderine anlaşmayı nihayete erdirme çağrısında da bulundu. NATO genel sekreteri ayrıca bu adımın Üsküp’e NATO üyeliği yolunu açacağını ve Batı Balkanlarda barış ve istikrarı sağlamlaştıracağını ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da attığı tweette Yunanistan Başbakanı Tsipras ile Makedonyalı mevkidaşı Zaev’i tebrik ederek iki lidere yönelik, “Sayenizde imkansız olan artık mümkün oluyor” ifadelerini kullandı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politakaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Gemişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da Üsküp ile AB arasındaki üyelik müzakerelerini sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.