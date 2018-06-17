27 yıllık isim krizi tatlıya bağlandı: Orası artık ‘Kuzey Makedonya’

Yunanistan ve ‘Makedonya‘ arasında 27 yıldır devam eden isim anlaşmazlığı, bugün varılan anlaşmayla çözüldü. Ülkenin adı bundan böyle ‘Kuzey Makedonya’ olacak.

1991’e kadar ‘özerk cumhuriyet’ statüsüyle çatısı altında bulunduğu Yugoslavya’dan koparak bağımsızlık ilan eden Makedonya’nın adı 27 yıldır Yunanistan’ın itirazları nedeniyle tartışma konusuydu. Yunanistan, tarihte ‘Makedonya‘ olarak anılan bölgenin kendi toprakları içinde kaldığını iddia ediyor ve ülke içinde ayrılıkçılık çıkma kaygısını dile getiriyordu. ‘Makedonya‘ da bu itiraz yüzünden uluslararası alanda ‘Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya’ olarak anılıyordu.

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İki ülke isim sorununa çözüm bulmak için vardıkları anlaşmanın metnini bugün imzaladı. Yunan köyü Psarades’te bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov’un imzaları attığı törende Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da hazır bulundu. Anlaşma metinde ülkenin adı ‘Kuzey Makedonya’ olarak tanınıyor.

Törende yer alan AB’nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn anlaşmayı “Hem taraflar hem de bölge için fayda sağlayacak tarihi ve cesur bir başarı” olarak niteledi.

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Bununla birlikte her iki ülkede de atılan imzaya itiraz var. Tören sırasında aşırı milliyetçiler başkent Atina’da protesto gösterisinde bulunarak Başbakan Çipras’ı vatana ihanetle suçladı. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için her iki ülkenin meclisi tarafından onaylanması gerekiyor. Makedonya, anlaşmayı ayrıca referandum ile halk onayına sunacak.

Makedon tarafında ise anlaşmaya karşı çıkanların başını Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov çekiyor. İvanov’un anlaşmanın yürürlüğe girmesini engellemek için veto yetkisini kullanması bekleniyor.