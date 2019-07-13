27 yıldan sonra finale kalan takımlarını izlemek için yarışa girdiler: 16 bin 584 sterline bilet satıldı

Kriket, Türkiye’de yaygın olarak oynanan ve izlenen bir spor değil. Bu nedenle Dünya Kriket Şampiyonası’nda finali hangi ülkelerin oynadığına ilişkin haber dikkat çekmeyebilir. Ancak, ev sahibi Britanya finale kalınca 16 bin sterline (119 bin lira) bilet satılınca turnuva Türkiye’de de ilgi çekebilir!

Britanya, perşembe günü oynanan yarı final maçında Avustralya’yı yendi. Fotoğraf: Reuters

Britanya, Avustralya’yı yenerek 27 yıl aradan sonra ilk kez finale yükseldi ve binlerce kişi yarın başkent Londra’da, ‘Lords’ adlı kriket sahasında Yeni Zelanda’ya karşılaşacak olan takımlarını izlemek için bilet arayışına girdi.

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Uluslararası Kriket Konseyi, turnuva öncesinde final maçına bilet alıp maça gitmekten vazgeçen taraftarlara yeniden satılabilmeleri için iade etme çağrısı yaptı.

Ancak, çok sayıda bilet sahibi konsey yerine ‘ikinci el biletleri’ satışa sunan internet sitelerine yöneldi. Bu internet sitelerinden biri olan StubHub’da, platin kategorideki, ilk satış fiyatı 395 sterlin ( 2 bin 840 lira) olan bir biletin fiyatı 16 bin 584 sterline çıktı. Başka deyişle ilk fiyatının 56 kat fazlasına satıldı.

İlk satışa sunulduklarında 295 sterlin (2 bin 121 lira) olan altın kategori biletleri 12 bin 150 (87 bin 371 lira), 195 sterlin olan (1402 lira) gümüş kategori biletleri ise 7 bin 896 sterline (56 bin 780 lira) alıcı buldu. Bu fiyatların maç saatine kadar yükseleceği belirtildi.

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30 bin kişilik kriket sahasındaki maçın biletlerini iade edenlerin çoğunu, çarşamba günü Yeni Zelanda’ya elenerek finale kalamayan ve büyük hayalkırıklığı yaşayan Hintli sporseverler oluşturdu.