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Yaramazlara biraz batar!

27 yıl önce plajda kaybettiği kaseti gittiği sergide buldu

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Stella Wedell, 27 yıl önce İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda tatil yaparken dinlediği ve kaybettiği ‘kaset’e kavuştu. Wedell, Walkman’iyle dinlediği kaseti Britanyalı sanatçı Mandy Barker’ın açtığı sergide buldu.

Fotoğraf: www.leicestermercury.co.uk

Wedell şunları söyledi: “1993’te, 12 yaşındayken ailemle çıktığım tatilde Pet Shop Boys, Shaggy ve Bob Marley dinliyordum. Plajda kaybettim. Denizler ve plajlardaki çöpleri kullanarak eserler tasarlayan Barker’ın sergisinde gördüğüm bir kasetin şarkı listesi dikkatimi çekti. Kaseti kendim hazırlamıştım. Evde şarkı listesi duruyordu ve benim kasetim olduğunu anladım ve Barker’a e-posta yollayarak durumu anlattım.”

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Barker ise kaseti, 2017’de, Lanzarote Adası’ndaki ‘Playa de Barlovento’ adlı plajda bulduğunu anlatarak, Plymouth Üniversitesi’nden bir uzmanın desteğiyle ‘çalar hale’ getirdiğini ve sergiye eklediğini söyledi.

“Kasetin denizden karaya vurduğunu tahmin ediyoruz. Stella’nın dünyanın farklı kentlerinde açtığım sergiye gelip çocukken kaybettiği kasetini tanıması ikimizi de çok şaşırttı” diyen Barker kaseti Wedell’e verdiğini, geçmişte dinlediği şarkıları bugün de dinleyebildiğini söyledi.

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