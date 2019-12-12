27 yaşındaki hakim, 14 katlı apartmanın terasından düşerek hayatını kaybetti

Sivas’ta ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşen 27 yaşındaki hakim Mustafa Nuri K. hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Olay saat 14:00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Bursa idari mahkeme üyesi Nuri K., izinli olarak Sivas’a ailesinin yanına geldi. Kaldıkları 14 katlı apartmanın teras katına çıkan genç hakim, yaklaşık 30 metre yükseklikten henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

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Ağır yaralanan Nuri K., bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansa alındı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 27 yaşındaki hakimin cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, intihar şüphesi de araştırılıyor.

