27 yaşındaki genç kadın eşi tarafından dokuz yerinden bıçaklandı

Bursa’da 27 yaşındaki genç kadın, eşi tarafından saldırıya uğrayarak dokuz yerinden bıçaklandı. Saldırgan gözaltına alındı.
Olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak’ta saat 02:00 sıralarında meydana geldi.
Eşi Melek D.’nin kendisini aldattığından şüphelenen 37 yaşındaki Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap açarak eşini takip etmeye başladı.
Orhan D., eşinin telefonundaki fotoğraflarına bakmak istedi. Melek D.’nin itiraz etmesi üzerine ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Orhan D. eşine saldırarak dokuz yerinden bıçakladı.
Evden yükselen yardım çığlıklarına yetişen komşuları, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Melek D.’nin hayati tehlikesi sürüyor.
Orhan D. ise olay yerinden kaçmak isterken ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.