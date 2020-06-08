27 yaşındaki genç ‘corona’ya yenik düştü

Bursa’da oturan Muhammet Taha Kaygusuz (27), corona virüsü nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre, Bursa’nın İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Kaygusuz’un, bir süre önce yapılan ‘corona’ testi pozitif çıktı. İstanbul’da özel bir hastanede tedaviye alınan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı ve burada tedavisine entübe edilerek devam edildi.

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Sosyal medya hesabındaki son paylaşımına “Dua istiyorum” notu düşen Kaygusuz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda görev yapan Kaygusuz’un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı.

Kaygusuz’un kronik bir rahatsızlığı olup olmadığı belirtilmedi.