27 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Darbe girişimi sırasında birinci köprüde yaşananlarla ilgili hazırlanan iddianamede, kebapçıda oturan bazı şüphelin telefon gelince Kuleli’ye gittikleri belirtildi.
Dünyaca ünlü Britanyalı fizikçi Stephen Hawking, uzaylılardan mesaj alındığı takdirde cevap verilmemesi gerektiğini söyledi.
CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın 5 milyon lira değerinde makam aracı aldırdığını öne sürdü.
Almanların büyük çoğunluğu Türkiye’ye tatile gitmeyi tercih etmeyeceğini söyledi.
Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın bugün üçüncü duruşması görülüyor.