Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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27 Şubat 2017

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Evet/Hayır… Kimlerdeniz, neyden yanayız?

Emin olun ki kavgayı, kini, öfkeyi, ideolojik kazanımı hayatlarının odağına alan, uzlaşmayı yenilgi gören kendi dediğini tek doğru kabul eden insanlar giderek azalıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...