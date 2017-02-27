27 Şubat 2017

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Evet/Hayır… Kimlerdeniz, neyden yanayız?
Emin olun ki kavgayı, kini, öfkeyi, ideolojik kazanımı hayatlarının odağına alan, uzlaşmayı yenilgi gören kendi dediğini tek doğru kabul eden insanlar giderek azalıyor.
Hürriyet’in haberine bir tepki de Bakan Işık’tan: Siyasetin muhatabı TSK değildir
Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelik eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet’i ‘isim vermeden’ eleştirdi: “TSK’yı siyasetin içine çekme çabaları, beyhude çabalardır. Siyasetin muhatabı TSK ve onun komuta kademesi değildir.”
Almanya duyurdu: Geçen yıl ülkedeki göçmenler günde 10 saldırıya uğradı
Almanya İçişleri Bakanlığı, geçen yıl ülkedeki göçmenlerin günde ortalama 10’a yakın saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı.
CHP’li İnce’den başbakana: Yıldırım kendi kendini imha etmeye hazır, ilginç biri
CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu öncesinde “Çift başlılığı ortadan kaldırıyoruz” diyen Başbakan Binali Yıldırım’a ‘sert çıktı’: “Yıldırım, kendi kendini imha etmeye hazır, ilginç birisi.”
AKP’li Kurtulmuş’un ‘Alevi açılımı’: Hazreti Ali’nin doğum gününü Ankara’da kutlayacağız
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘Alevi açılımı’na yeni bir boyut getirdi: “Hazreti Ali’nin doğum günü olan 21 Mart kutlamasını Ankara’da yapacağız.”