27 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dönem ortasında yaptığı değişikliklerde, Abdulhamid’in tahttan Meclis kararıyla el çektirilmesi ve 1913’teki Babıâli Baskını darbe olarak nitelendirildi.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Yılbaşında kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılacağı açıklanmasına rağmen, Şehir Hatları’nın bugün açıkladığı yeni tarifesinde yer almadı.
Saha içinde Abdullah Avcı ve futboluyla açılan içimiz, sahanın dışına çıkıldıkça betonun grisine, doların yeşiline bürünüyor.
Başbakan Binali Yıldırım, ‘Türkiye Kart’ adlı ‘tek kart’ uygulamasının Türkiye genelinde temmuz ayından itibaren kullanılmaya başlanacağını açıkladı.