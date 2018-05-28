27 Mayıs paylaşımından soruşturma açılan ADD: Bilgimiz yoktu, bizi yansıtmıyor

27 Mayıs askeri darbesiyle ilgili paylaştığı Twitter mesajı nedeniyle soruşturma başlatılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), söz konusu tweetin genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinin onayı olmadan paylaşıldığını ve konuyla ilgili iç soruşturma başlattığını duyurdu.

ADD’nin mesajında “Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı” denmişti.

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Ankara başsavcılığı ADD hakkında ‘suç ve suçluyu övme’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, tweetin ADD genel başkan ve genel yönetim kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşıldığı belirtildi.

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Söz konusu tweetin, derneğin kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmadığını aktaran ADD açıklaması şöyle devam etti: “Söz konusu tweet, dönem hassasiyeti dikkate alınarak ve siyaseten seçim arifesinde algı operasyonlarına malzeme olmaması için derhal kaldırılmış ve konu ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği İç Disiplin hükümleri gereği Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatılmıştır.”