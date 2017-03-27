27 Mart 2017

SON HABERLER
Cehennemi nasıl tasvir edersiniz?
Daha önceki okuyuşumda sinirlenmiştim, ilginç bir biçimde yine sinirlenip şu broşürler hakkında yazmanın iyi olacağını düşündüm.
Doğaya sahip çıkamıyoruz: Türkiye’nin sadece yüzde 7’si koruma altında
Sualtı Araştırmaları Derneği ve Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak düzenlediği “Korunan Alanlar Mevzuatı ve SİT Alanları Yeni Düzenlemeleri” panelinde bakanlığın SİT alanları ile ilgili son çalışması masaya yatırıldı.
Akşener, Bahçeli’ye İzmir’den sordu: 17/25 yolsuzluk operasyonu mudur, kumpas mı?
Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘Hayır’ kampanyası yürüten eski MHP milletvekili Meral Akşener, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yaklaşık 10 bin kişiye seslendi.
Gezici Araştırma: Yüzde 68 kararsız ‘Hayır’a yakın, yüzde 52,6 AKP’li değişikliği bilmiyor
Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda kararsız seçmenlerin yüzde 68’inin ‘Hayır’a yakın durduğunu, AKP seçmeninin yüzde 52,6’sının anayasa değişikliğinden habersiz olduğunu söyledi.
Kulis: RTÜK başkanı evlilik programlarıyla ilgili kanallara ‘Düzeltin, devam edin’ demiş
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya’nın, KHK’yla kaldırılacağı konuşulan evlendirme programlarıyla ilgili kanalların genel yayın yönetmenleriyle yaptığı toplantıda “Düzeltin, yayına devam edin” dediği öne sürüldü.