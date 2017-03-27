Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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27 Mart 2017

SON HABERLER

Cehennemi nasıl tasvir edersiniz?

Daha önceki okuyuşumda sinirlenmiştim, ilginç bir biçimde yine sinirlenip şu broşürler hakkında yazmanın iyi olacağını düşündüm.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...