27 Mart 2017

Sualtı Araştırmaları Derneği ve Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak düzenlediği “Korunan Alanlar Mevzuatı ve SİT Alanları Yeni Düzenlemeleri” panelinde bakanlığın SİT alanları ile ilgili son çalışması masaya yatırıldı.