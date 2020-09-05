27 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Yazılı açıklama yayınlayan bakan, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti. Selçuk, geri ödeme listesinde yurt dışından 374, Türkiye’den de ruhsatlı 8 bin 339 ilacın bulunduğunu aktardı.

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Bakan, geri ödeme listesine alınan 27 ilacın 14’ünün yerli üretim olduğunu belirterek “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurt içi ilaç sayısı 8 bin 366’ya ulaştı” ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar şöyle: Dört adet antiinflamatuvar intestinal ilaç, bir adet enzim eksikliği tedavisinde kullanılan ilaç, bir adet sindirim sistemi ilacı, bir adet tansiyon ilacı, bir adet lipid düşürücü ilaç, bir adet topikal mantar ilacı, bir adet topikal cilt hastalıklarında kullanılan ilaç, bir adet topikal antiviral ilaç, bir adet topikal kortikosteroid ilaç, bir adet sistemik hormon ilacı, üç adet immunglobulin ilaç, dört adet immunosupresan ilaç (ikisi kanser ilacı), bir adet kas gevşetici ilaç, bir adet antiepileptik ilaç, dört adet Astım-KOAH ilacı, bir adet enteral beslenme ürünü.