27 günlük bebek ve 73 yaşındaki dedesi dahil sekiz kişilik aile ‘corona’yı atlattı

Ordu’da, aralarında 27 günlük bebek ve 73 yaşındaki dedesinin de bulunduğu sekiz kişilik Ölmez ailesi Covid-19 tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Fotoğraf: Reuters

Akciğer rahatsızlığı olan Ali Ölmez, kızları Fatma ile Döndü, oğlu Ali, gelinleri Menekşe, 27 günlük torunu İkra ile diğer torunları Eylül ve Cemre corona virüsü testleri pozitif çıkınca Ordu’da özel bir hastanede tedaviye alındı.

Reklam

‘Çocuğumun kokusunu yeniden alabiliyorum’

Yaklaşık 10 günlük tedavinin başarılı geçmesinden mutlu olduklarını dile getiren bebeğin annesi Menekşe Ölmez şunları söyledi: “Bu hastalıktan biz de korktuk. Birkaç gün öncesinde ben de hissetmiştim ama evde atlatırız diye düşündük. Sonra koku ve tat duyumuzu kaybedince kontrolleri yaptırdık. Hastaneye yatınca korkulacak bir şey olmadığını fark ettik. Tüm duyularım yerine geldi, çocuğumun kokusunu alabiliyorum”.