Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Türkiye’de 1 Ocak ile 10 Kasım 2016 arasında müdahale edilen barışçıl gösteri sayısı

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