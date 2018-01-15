697 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen kişi sayısı.
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Bakanın dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası Dilek hayatını kaybetti
Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisine derdini anlatınca dilenci muamelesi yaptığı kanser hastası kadın hayatını kaybetti.
TBMM komisyonu önerdi: Araçlara alkol ölçer takılsın
TBMM Trafik Alt Komisyonu, araçlara sürücülerin alkollü olup olmadığını ölçen ‘alkol ölçer’ takılmasını önerdi.
Seçildiği gün: CHP’nin yeni İstanbul il başkanına soruşturma
CHP’nin yeni İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Üniversitede Ülkü Ocakları yöneticilerine tüfek hediye edildi
Konya’daki Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları Konya il yöneticilerine uzun namlulu tüfek hediye edildi. Üniversite inceleme başlattı.
İddia: Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacak
Eski İstanbul Barosu başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal’ın çarşamba günü CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.