260 bin personelle denetim yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘kontrollü normalleşme’ döneminde ‘dinamik denetim modeli’ne geçildiğini, 260 bin personelle denetim yapılacağını söyledi.
Bakan Soylu, 1 Mart’ta kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından 81 il valisiyle bakanlıkta video konferans toplantısında bir araya geldi.
Toplantıya valilerin yanında il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanları da katıldı.
Bakan Soylu, kontrollü normalleşme dönemine ilişkin yapılacak denetimlerin ele alındığı toplantının ardından Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve sahil güvenlik komutanlarımızla kontrollü normalleşme dönemini değerlendirdik. Salgınla mücadelede, ‘dinamik denetim modeli’ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. Perşembe günü 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz.”