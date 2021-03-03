260 bin personelle denetim yapılacak

Anketler, ekonomik sorunların yanısıra adalete olan güvensizliğin artmasıyla son bir yıldır zorlanan ‘cumhur ittifakı’nın ortakları AKP başta olmak üzere MHP’nin oy kaybettiğini ve ağırlıklı kararsızlar olmak üzere muhalefete doğru kayma yaşandığını gösterirken, iktidarın bu sorunu azaltmak için seçim sisteminde değişiklik yapması bekleniyor.