26 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün ortadan kaybolmasının ardından sahte pasaport bulmaya çalıştığı ve aranmasına rağmen iki ayrı hesaptan para çekebildiği ortaya çıktı.
ABD’nin dolandırıcılıktan yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.
Aydınlar, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yeniden arabuluculuk yapmaya hazırlanıyor.
Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian, dün Brüksel’de yapılan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) diyalog toplantısına değindiği haberinde AB kurmaylarının Türkiye’ye sert tavır alınması çağrılarına karşı çıktığını yazdı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, “Erdoğan İsrail’e öğüt verebilecek en son kişi” dendi.