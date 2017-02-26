26 Şubat 2017

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Trump ‘medya boykotu’na devam: Beyaz Saray muhabirleri yemeğinde yokum
ABD Başkanı Donald Trump, medyaya yönelik ‘boykot’larına bir yenisini ekleyerek 29 Nisan günü yapılacak olan geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Birliği yemeğine katılmayacağını açıkladı.
Okulu kundaklanan Müjdat Gezen: Türkiye’nin elinden son 15 yılda alınan şey geri verilsin
Yakın zamanda okulu kundaklanan oyuncu Müjdat Gezen, saldırganın motivasyonunun ’15 yıldır enjekte edilen tarikat ve yönetici düşünceleri’ olduğunu öne sürerek “Türkiye’nin elinden son 15 yılında alınan şeyin geri verilmesini istiyorum” dedi.
Ortaylı, Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkımına köpürdü: Ne olursa olsun korunmalıydı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Karaköy’den Fındıklı’ya kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde inşaatı süren Galataport’a verilen ilk tarihi ‘kurban’ Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkımına köpürdü: “Ne olursa olsun korunmalıydı. Yıkanların bu binadan daha evvel yıkılan güzel görünümlü binaların adeta intikamını aldığını söyleyebiliriz.”
‘HDP’nin savaşı durdurma yetkisi yok’ diyen Türk: 7 Haziran sonrası PKK eylemleri hataydı
Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk, HDP liderleri ve sivil kurumların savaşı durdurmaya yetkisi olmadığını, 7 Haziran seçimlerinin ardından gerçekleşen PKK saldırılarının Kürtler açısından hata olduğunu söyledi.
15 yıllık AKP iktidarının ekonomi raporu: 52 yılın cari açığı on katına çıktı
CHP, 15 yıllık AKP iktidarının ekonomik politikalarının sonuçlarını incelediği “15 Yılın Faturası- AKP’nin Ağır Tahribatı’’ adlı bir rapor yayınladı.