Diken

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26 Şubat 2017

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Ortaylı, Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkımına köpürdü: Ne olursa olsun korunmalıydı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Karaköy’den Fındıklı’ya kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde inşaatı süren Galataport’a verilen ilk tarihi ‘kurban’ Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkımına köpürdü: “Ne olursa olsun korunmalıydı. Yıkanların bu binadan daha evvel yıkılan güzel görünümlü binaların adeta intikamını aldığını söyleyebiliriz.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...