26 Mart 2017

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Emsal karar: Sınava kol saatiyle girilmesi tek başına kopya sayılamaz
Ankara’da kol saatiyle girdiği adli yargı hâkim ve savcı adaylığı sınavı kopya gerekçesiyle iptal edilen avukat, açtığı davayı kazandı.
Kılıçdaroğlu’na göre referandum sürecinin tek mağduru ‘Hayır’cılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sürecindeki tek mağdurun ‘Hayır’ oyu verecek yurttaşlar olduğunu söyledi.
‘İzmir Marşı’ yorumuyla gündeme gelen Haluk Levent: Bu ‘Hayır’ klibi değil
Son dönemde futbol ve basketbol maçlarında gelenek haline gelen ve iktidara karşı tepkinin sembolü olarak gösterilen ‘İzmir Marşı’nı yorumlayan müzisyen Haluk Levent, klibin ‘Hayır’ klibi olmadığını söyledi.
CHP raporu: 21 KHK’yla sekiz dalgada 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi
OHAL sonrası çıkarılan 21 kanun hükmünde kararnameyle (KHK) 112 üniversiteden 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi, bunlardan 312’si ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalamıştı.
Galataport’a suç duyurusu: Sorumluların beş yıla kadar hapsi istenebilir
Karaköy Salıpazarı Limanı’nda devam eden Galataport projesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.