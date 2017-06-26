26 Haziran 2017

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Diyarbakır’da altı yaşında çocuğa taciz iddiası halkı sokağa döktü
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde altı yaşında bir kız çocuğuna taciz edildiği iddiası halkı sokağa döktü. Sokağa dökülen yüzlerce kişi caddeyi trafiğe kapatırken, polis halkı uzun süre sakinleştiremedi.
‘Adalet Yürüyüşü’ New York’ta: Halkın ayak seslerinden korkanların farkındayız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12’inci gününe giren ‘Adalet Yürüyüşü’ne diğer ülkelerde yaşayan Türkiyelilerden de destek gelmeye devam ediyor.
Elazığ-Bingöl arasında PKK’yla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti
PKK’yla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Berberoğlu’nu ‘casusluktan’ tutuklayan mahkeme, Aydınlık’ın haberini ‘anlamamış’
MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nu tutuklayan mahkeme, aynı haberi daha önce yayınlayan Aydınlık’ın haberinin ‘içeriğinin ne olduğunu ilk bakışta anlaşılmadığı’nı öne sürdü.
Kılıçdaroğlu: Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde hazırlık yapıldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12’nci gününde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde koğuş hazırlandığını söyledi.