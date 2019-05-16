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Yaramazlara biraz batar!

26 çocuğa işkenceyle suçlanan beş sanık tahliye edildi

Tokat’ın Turhal ilçesindeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’nde, yaşları dört ila 12 arasında değişen 26 çocuğa işkencede bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan beş sanık ilk duruşmada tahliye edildi.

Fotoğraf: Reuters

BirGün’den Uğur Koç’un haberine göre dün başlayıp bugün devam edilen duruşmada savcılık sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

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Mahkemenin talebi kabul etmesiyle, 14 sanıklı davada tutuklu kalmadı.

İddianamede, kamera kayıtlarında eksiklikler olduğu için delil karartma şüphesi belirtilmişti.


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