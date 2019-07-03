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Yaramazlara biraz batar!

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Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitiren 33 aydın ve iki otel görevlisi, kentte düzenlenen programlarla anıldı.Katliamın üzerinden 26 yıl geçti.

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Kuruluşundan bu yana henüz bir ay geçmesine rağmen üyelerine yapılan zamla gündeme gelen cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Yüksek İstişare Kurulu’ndan (YİK) Cemil Çiçek, kurulda şu ana dek resmi bir toplantı yapılmadığını belirterek, “Vallahi maaş falan konuşulmadı. Maaşı belirlemek zaten bizim yetkimizde değil” dedi.

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