250’den fazla hava yoluna hizmet veren Çelebi, ‘corona krizi’ nedeniyle 1334 çalışanını işten çıkardı

Çelebi Hava Servisi, Covid-19 salgınının Hindistan’daki bağlı ortaklıkları Celebi Aviation Services India ve Celebi Nas Airport Services India’ya etkileri nedeniyle toplam 1334 çalışanın işten çıkarıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Çelebi Hava Servisi

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklaması şöyle: “Covid-19 virüsü krizinin, Hindistan’daki bağlı ortaklıklar Celebi Aviation Services India ve Celebi Nas Airport Services India vasıtasıyla verdiği yer hizmetlerine olan etkilerinin belirginleşmesi ile uçuş sayılarındaki beklentiler dahilinde, personel kaynağı ihtiyacı gözden geçirilmiş ve toplam 5 bin 753 personelin 1334’ü ile iş akitleri fesh edilmek durumunda kalınmıştır.”

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Şirketin sitesinde yer alan bilgiye göre, Çelebi çoğunluğu Türkiye’ye giren ve çıkan uluslararası hava yollarından oluşan 250’den fazla müşteriye hizmet sağlıyor.

Açıklamada söz konusu işten çıkarma sebebiyle, personel sayısındaki azalışın, şirketin kamuya açıkladığı en son finansal raporda yer alan konsolide personel sayısına oranı ile kıyaslandığında yüzde 10.3’üne ulaştığı ifade edildi.