250 sayfa: YSK gerekçeli kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararın 250 sayfa olduğu belirtildi.

Kurul, 6 Mayıs’ta dörde karşı yedi oyla İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmişti.

Reklam

Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali iki gerekçeye dayandırılmış, ilk gerekçede 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olduğu kaydedilmişti.

İkinci gerekçede ise 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22’nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtilmişti.

YSK 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığını tespit etmişti.

Reklam

Karara şu bağlantıdan ulaşılabilir.

YSK Başkanı Sadi Güven dahil dört üyenin gerekçeli karara ilişkin düştükleri muhalefet şerhine dair haberi şu bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Karardan satır başları

YSK’nın gerekçeli kararından satır başları şöyle:

754 sandıkta başkan kamu görevlisi değil

“754 sandıkta kanuni zorunluluğa karşın sandık başkanı olarak görevlendirilenlerin bir kısmının emekli memur, bir kısmının özel hastane çalışanı, bir kısmının emekli öğretmen, bir kısmının özel eğitim kurumları öğretmeni, bir kısmının mali müşavir, bir kısmının şirket/sektör çalışanı, bir kısmının muhasebeci, bir kısmının kargo şirketi çalışanı, bir kısmının özel banka çalışanı, bir kısmının avukat ve hukuk bürosu çalışanı, bir kısmının sürücü kursu çalışanı, bir kısmının mühendis, bir kısmının çalışmadığı ve bir kısmının ise bireysel başvuru üzerine görevlendirildiği ve mesleklerinin belirtilmediği tespit edilmiştir.”

“Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, seçimin neticesine müessir görülmüştür.”

“Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK’nin daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmamaktadır.”

“Seçmen listesinde yapılan bütün maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısını 300.000’den fazla olduğu, bu sayının Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi adayları arasındaki fark olan 13.742 (Oy farkının yaklaşık 20 katı)’den fazla olduğu tespit edilmiştir.”

Sayım döküm cetvelleri

“Sayım döküm cetveli boş olan sandıklara ilişkin olarak yapılan incelemede: Ataşehir 1. İlçe 1340 numaralı sandığa ait, Beykoz İlçesinde 1312 numaralı sandığa ait, Beylikdüzü İlçesinde 1300 numaralı sandığa ait, Esenyurt 1. İlçe 1289 numaralı sandığa ait, Esenyurt 2. İlçe 2086 ve 2129 numaralı sandıklara ait, Gaziosmanpaşa 3. İlçe 3302 numaralı sandığa ait, Kadıköy 1. İlçe 1195 numaralı sandığa ait, Kartal 1. İlçe 1006 numaralı sandıklara ait, Sancaktepe 1. İlçe 1266 numaralı sandığa ait, Sarıyer 1. İlçe 1122 numaralı sandıklara ait, Şile İlçesinde 1001 numaralı sandığa ait, Zeytinburnu 1. İlçe 1040, 1043, 1044, 1057, 1114 ve 1212 numaralı sandıklarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait sayım döküm cetvellerinin boş olduğu tespit edilmiştir.”

“İstanbul’da sandık kurulu başkanlığı için ihtiyaç duyulanın 7 katı kadar kamu görevlisi var. Hal böyleyken ilçe secim kurullarının mülki amirden gelen liste dışından sandık kurulu başkanı secmesi seçimin güvenilirliğini ortadan kaldırmıştır.”

108 sandık ‘yok hükmünde’

“İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281’dir.”

“Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir.”

Kısıtlı seçmen

“İlçe seçim kurullarınca yapılan incelemeler sonucunda 377 kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu şekilde oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür.”

KHK’lı sandık görevlisi

“KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden 6’sı sandık kurulu başkanı, 3’ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmiştir.”

Kesin sonuçlar da açıklandı

YSK 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne ilişkin kesin sonuçları ilan etti.

AA’nın aktardığı karara göre, 31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AKP yüzde 51.72, CHP yüzde 34.48, MHP yüzde 3.45, HDP yüzde 10.34 oranında oy aldı.

Buna göre, belediye başkanlıklarında ise oy oranları şöyle: AKP yüzde 54.76, CHP yüzde 17.71, MHP 17.20, HDP 4.21, İYİ Parti 1.77, Saadet Partisi 1.55 oy aldı.