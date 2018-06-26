Diken

Yaramazlara biraz batar!

250 milyon

 

2012 yılında kurulan Türk mobil oyun şirketi Gram Games, dünya mobil oyun sektörünün liderlerinden Zynga tarafından 250 milyon dolara satın alındı. Gram Games’in bünyesinde ‘1010!’ ve ‘Six!’ gibi ünlü oyunlar bulunuyor.

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