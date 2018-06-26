2012 yılında kurulan Türk mobil oyun şirketi Gram Games, dünya mobil oyun sektörünün liderlerinden Zynga tarafından 250 milyon dolara satın alındı. Gram Games’in bünyesinde ‘1010!’ ve ‘Six!’ gibi ünlü oyunlar bulunuyor.
Yaramazlara biraz batar!
2012 yılında kurulan Türk mobil oyun şirketi Gram Games, dünya mobil oyun sektörünün liderlerinden Zynga tarafından 250 milyon dolara satın alındı. Gram Games’in bünyesinde ‘1010!’ ve ‘Six!’ gibi ünlü oyunlar bulunuyor.
Kimbilir, tüm bunların belki bir sebebi vardır, altında yatan bilmediğimiz bir şey vardır, ama peşinden gidenlerin böylesi bir iletişimi hak etmediği kesin.
İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim sonrası için yaptığı demokratikleşme tevsiyelerinin arasına “İngiltere de Türkiye ile ortak savaş jeti üretimine ve Türkiye’yi Batı’ya daha fazla bağlamayabilecek diğer ortaklıklara devam etmeli” önerisini de koydu.
CHP’nin 41 yıl sonra Elazığ’dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya çağırdı.
Düzce’de üç vekilden birini MHP’ye ‘kaptıran’ AKP’nin itirazı üzerine geçersiz sayılan 4 bin oy yeniden sayılıyor.
Cumhurbaşkanı seçiminde kaybeden Muharrem İnce, Twitter’dan paylaştığı mesajında siyasete devam edeceği mesajı verdi.